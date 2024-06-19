Мария Куликова отправится на поиски первой любви в мелодраме «Горное солнце»

В Казахстане прошли съемки многосерийной мелодрамы Александра Данилова «Горное солнце». Главные роли в сериале исполняют Анна Мельникова, Мария Куликова, Валентина Панина, Артем Крылов, Ерлан Кулмурзин и другие.
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