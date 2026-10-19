Часть российского дизтоплива в рамках сделки с Трампом пойдёт в Турцию Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар подтвердил, что Анкара договорилась о поставках части российского дизеля, который Россия направит на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.
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