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"Русские выдохлись": Наступление на Покровском направлении утратило импульс? ВСУ перебросили резервы

"Русские выдохлись": Наступление на Покровском направлении утратило импульс? ВСУ перебросили резервы

Коллаж Царьграда9,2K прочтений Сегодня После стремительного продвижения русской армии на Покровском направлении, когда Новогродовку освободили всего за три дня, мы видим, что темп нашего наступления сильно замедлился.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Есть на Севере участок узовых дорог, где можно растянуть ВСУ войска от Селидово. РВСН.
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16 час.

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