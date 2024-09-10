"Русские выдохлись": Наступление на Покровском направлении утратило импульс? ВСУ перебросили резервы

Коллаж Царьграда9,2K прочтений Сегодня После стремительного продвижения русской армии на Покровском направлении, когда Новогродовку освободили всего за три дня, мы видим, что темп нашего наступления сильно замедлился.
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