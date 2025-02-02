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Овечкин героически приблизился к рекорду всех времен! Русский капитан спас свой клуб и продолжил погоню за Гретцки

Овечкин героически приблизился к рекорду всех времен! Русский капитан спас свой клуб и продолжил погоню за Гретцки

Но «Вашингтон» не справился с «Виннипегом».«Столичные» неплохо провели выездное турне по городам Западной конференции, не справившись лишь с «Ванкувер Кэнакс», но возвращение на Атлантическое побережье принесло команде Александра Овечкина не самые приятные результаты.

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