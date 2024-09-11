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В Орловской области родители начнут приобретать школьную форму по единому ГОСТу

В Орловской области родители начнут приобретать школьную форму по единому ГОСТу

2 сентября в России официально утвердили ГОСТ  на школьную форму. На протяжении последних нескольких лет его формированием занимался Росстандарт, Роскачество и Инновационный центр текстильной и лёгкой промышленности.

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