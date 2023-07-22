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«Пойдёт на радикальные действия»: В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

«Пойдёт на радикальные действия»: В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube раскрыл, что задумала украинская «партия войны», которая может пойти на радикальные действия.

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