«Пойдёт на радикальные действия»: В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube раскрыл, что задумала украинская «партия войны», которая может пойти на радикальные действия.
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