Гибридному Porsche 911 Carrera GTS устроили дуэль с обычным 911 Carrera GTS

В 2024 году появился первый в истории гибридный спорткар Porsche 911 — в рамках рестайлинга 911 Carrera GTS получил силовую установку T-Hybrid, в состав которой вошли знаменитый оппозитный бензиновый турбомотор с электрическим турбокомпрессором и интегрированным в коробку передач электромотором.
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