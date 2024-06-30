Гибридному Porsche 911 Carrera GTS устроили дуэль с обычным 911 Carrera GTS

В 2024 году появился первый в истории гибридный спорткар Porsche 911 — в рамках рестайлинга 911 Carrera GTS получил силовую установку T-Hybrid, в состав которой вошли знаменитый оппозитный бензиновый турбомотор с электрическим турбокомпрессором и интегрированным в коробку передач электромотором.