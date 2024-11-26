В посольстве КНР прокомментировали планы Трампа ввести доппошлины на товары из Китая

Китай считает, что ни одна сторона не сможет одержать победу в торговой войне. Так 26 ноября пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй прокомментировал заявление избранного американского президента Дональда Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины на китайские товары.
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