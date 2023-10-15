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Новый виток арабо-израильского конфликта выгоден России

Новый виток арабо-израильского конфликта выгоден России

Новый виток арабо-израильского конфликта может привести к очень серьёзным последствиям во всём мире.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
А Украине не выгоден, и чо теперь?
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21 час.
СР
Сергей Румянцев
Ничего не произойдёт! Через некоторое время Израиль , США и НАТО всех задавит на той , другой стороне противостояния. Ни одна из арабских стран не посмеет в открытую вступить в военный конфликт на стороне палестинцев.
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8 час.

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