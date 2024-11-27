Кулеба счел большой ошибкой осуждение Западом идеи Макрона о войсках на Украине

СК

Сергей Карабухин

!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас выявили фашистов-предателей Родины – (вии, мракобесы, нечисти, шизоидные, упыри, рептилии, алкоголики, аннонами и прочие бестолочи, наркоманы, боты, тролли, бандероли, хохлили, кикиморы, проститутки, анчутки, бабаи, лешие, злыдни, пятая колона, предатели Родины – получавшая доллары и финансирование от Госдепа США) – никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все понесёте заслуженно наказание! Будет над вами и уголовный суд и суд божий, никто из вас не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас найдём, где бы вы не были на земле или на луне, мы всех вас найдём! Никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!