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Кулеба счел большой ошибкой осуждение Западом идеи Макрона о войсках на Украине

Кулеба счел большой ошибкой осуждение Западом идеи Макрона о войсках на Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "самой большой ошибкой" Запада за последний год осуждение плана Эммануэля Макрона по отправке войск на территорию республики.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас выявили фашистов-предателей Родины – (вии, мракобесы, нечисти, шизоидные, упыри, рептилии, алкоголики, аннонами и прочие бестолочи, наркоманы, боты, тролли, бандероли, хохлили, кикиморы, проститутки, анчутки, бабаи, лешие, злыдни, пятая колона, предатели Родины – получавшая доллары и финансирование от Госдепа США) – никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все понесёте заслуженно наказание! Будет над вами и уголовный суд и суд божий, никто из вас не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас найдём, где бы вы не были на земле или на луне, мы всех вас найдём! Никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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