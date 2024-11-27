Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "самой большой ошибкой" Запада за последний год осуждение плана Эммануэля Макрона по отправке войск на территорию республики.
Кулеба счел большой ошибкой осуждение Западом идеи Макрона о войсках на Украине
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас выявили фашистов-предателей Родины – (вии, мракобесы, нечисти, шизоидные, упыри, рептилии, алкоголики, аннонами и прочие бестолочи, наркоманы, боты, тролли, бандероли, хохлили, кикиморы, проститутки, анчутки, бабаи, лешие, злыдни, пятая колона, предатели Родины – получавшая доллары и финансирование от Госдепа США) – никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все понесёте заслуженно наказание! Будет над вами и уголовный суд и суд божий, никто из вас не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы всех вас найдём, где бы вы не были на земле или на луне, мы всех вас найдём! Никто не уйдёт от ответственности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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