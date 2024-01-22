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Bloomberg США: Отчаянный час Украины. Миру нужно поражение России

Bloomberg США: Отчаянный час Украины. Миру нужно поражение России

*В начале конфликта у Запада создалась иллюзия, что он может стать победой НАТО. Россия же в 2022 году казалась "падающей", пишет автор агентства Bloomberg.

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Комментарии
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Natalija Osminina
За что дурачкам научные знания дают в США? Почему-то они видят, что Украина  и Запад побеждают, а Россия распадается. Почему бы им не увидеть реальность? А в реальности Запад умирает, в США-Гражданская война и распад на штаты, ЕС распадается на страны, а страны еще  распадаются.  Украина исчезла.
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16 час.
G
Galina
👍А теперь, английский Сайс, поцелуй нам задницы
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16 час.
Л
Леонид -
Как смешно читать о демократических государствах, их нет ,по меньшей мере на западе. США это автократия , остальные союзники США это из сателлиты. В угоду штатам руководство Евросоюза уничтожает ЕС.Как не вспомнить знаменитое: Дебилы ....дь
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15 час.

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