Natalija Osminina

За что дурачкам научные знания дают в США? Почему-то они видят, что Украина и Запад побеждают, а Россия распадается. Почему бы им не увидеть реальность? А в реальности Запад умирает, в США-Гражданская война и распад на штаты, ЕС распадается на страны, а страны еще распадаются. Украина исчезла.