Как обезопасить своих питомцев от клещей в условиях дефицита препаратов на ветеринарном рынке Ирэн ОрлонскаяВладельцы домашних животных теперь сталкиваются с важным вопросом о сезонных прививках для своих питомцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии