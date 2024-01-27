Четыре правила. Диетолог рассказал, как похудеть навсегда

Ситуация, знакомая многим, кто считает лишний вес своей проблемой и старается с ним расстаться: вы садитесь на диету, чаще всего жесткую, малокалорийную, быстро сбрасываете некоторое количество лишних килограммов.
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