Участник контрабанды лесоматериалов на 28 млн рублей из Хабаровска предстанет перед судом

Участник контрабанды лесоматериалов на 28 млн рублей из Хабаровска предстанет перед судом

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя г.

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