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Евгения Медведева и Виктор Лосев нанесут символический удар по мячу перед матчем «Динамо» – ЦСКА

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и экс-футболист «Динамо», олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев нанесут символический удар по мячу перед матчем бело-голубых с ЦСКА.

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