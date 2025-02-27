В Омске выставили на продажу морской гастробар SCAТ - он проработал два года. Владельцам заведения также принадлежат ресторан «RE'конструкция» и суши-бары «Япончик».
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В Омске выставили на продажу морской гастробар SCAТ - он проработал два года. Владельцам заведения также принадлежат ресторан «RE'конструкция» и суши-бары «Япончик».