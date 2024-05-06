В Брянске задержали пять охотников по подозрению в незаконной добыче косуль

В Брянской области полиция задержала пятерых мужчин за подозрение в незаконной охоте на косуль. Инцидент произошел в Новозыбковском районе рядом с селом Старый Кривец, где сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «УАЗ».