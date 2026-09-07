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Царьград

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Австралийский политолог осудил отстранение русских спортсменов

Австралийский политолог осудил отстранение русских спортсменов

7 сентября в Санкт-Петербурге австралийский политолог Марк Лоу выразил критику по поводу отстранения русских спортсменов от международных соревнований, назвав это дискриминацией молодых атлетов, которые не связаны с политикой, и лишением их важных возможностей.

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