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Россия не вернется к дефолту 1998 года – Медведев

Россия не вернется к дефолту 1998 года – Медведев

Россия не вернется к дефолту 1998 года – Медведев AlexCoderРоссия не вернется к дефолту 1998 года – Медведев AlexCoder В те годы государственная экономика была совершенно иной, напомнил чиновник Заместитель председателя главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопрос журналистов о вероятности повторения дефолта 1998 года, который был объявлен властями в качестве чрезвычайной меры для стабилизации экономики, что в тот период страна была меньше защищена.

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