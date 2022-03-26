Россия не вернется к дефолту 1998 года – Медведев AlexCoderРоссия не вернется к дефолту 1998 года – Медведев AlexCoder В те годы государственная экономика была совершенно иной, напомнил чиновник Заместитель председателя главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопрос журналистов о вероятности повторения дефолта 1998 года, который был объявлен властями в качестве чрезвычайной меры для стабилизации экономики, что в тот период страна была меньше защищена.