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Мировое обозрение

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На овечьем пастбище в Норвегии нашли окаменелость древнейшего животного на Земле: возраст находки 560 млн лет

На овечьем пастбище в Норвегии нашли окаменелость древнейшего животного на Земле: возраст находки 560 млн лет

Окаменелость, которой около 560 миллионов лет, найдена в месте, где её никто не ожидал искать, — на овечьем пастбище в арктической Норвегии.

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