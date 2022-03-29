Закон и Порядок

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Киев будет проверять все страны на факт соблюдения антироссийских санкций

Киев будет проверять все страны на факт соблюдения антироссийских санкций

Киевские власти живут в собственном пространственном измерении и времени, занимаясь важными с их точки зрения вещами: сочинением лживых побед и снятием роликов с президентом Владимиром Зеленским на фоне «голубого экрана», позволяющего менять фон.

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