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В Томской области стражи порядка совместно с символом дорожной безопасности показали детям «Безопасный маршрут»

В рамках Недели безопасности сотрудники полиции в Колпашевском районе Томской области совместно с общественниками и педагогами рассказали юным участникам дорожного движения о проводимой в УМВД России по Томской области акции «#Крылья безопасности!».

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