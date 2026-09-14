Hyundai намеренно затягивает сроки внедрения автопилота, при этом планируя обогнать Tesla через пять лет

Автопилот компании называется Atria AI Компания Hyundai Motor Group «намеренно затягивает» сроки внедрения своей системы автономного вождения, рассчитывая на то, что более медленный темп развертывания, ориентированный на сбор данных и машинное обучение, позволит ей обогнать Tesla с ее системой полного автономного вождения (FSD) в течение пяти лет.
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