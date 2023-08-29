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В Совбезе предупредили Запад о последствиях одобрения ударов по Крыму

В Совбезе предупредили Запад о последствиях одобрения ударов по Крыму

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 29 августа, прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад поддерживает Киев в нанесении ударов по всему российскому.

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