В Петербурге возбудили дело после повреждения стены аварийного дома на Большой Зелениной

Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.