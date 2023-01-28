Роспотребнадзор не рекомендует чистить кастрюли корвалолом

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Так называемые лайфхаки (полезные бытовые советы, которые упрощают то или иное действие) уже давно приняли массовый характер в интернете по всему миру.
Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Так называемые лайфхаки (полезные бытовые советы, которые упрощают то или иное действие) уже давно приняли массовый характер в интернете по всему миру.
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