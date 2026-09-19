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Нина Русланова рисковала жизнью в роддоме ради дочери, а спустя годы спасала её от тюрьмы

Нина Русланова рисковала жизнью в роддоме ради дочери, а спустя годы спасала её от тюрьмы

Нину Русланову обожали миллионы. В картинах «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Афганский излом» её героини подкупали прямотой, силой характера и редким темпераментом.

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