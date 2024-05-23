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Глава «Центра добрых дел» Цветкова провела лекцию по финансовой защите для жителей Восточного округа

Глава «Центра добрых дел» Цветкова провела лекцию по финансовой защите для жителей Восточного округа

Жители Восточного административного округа Москвы смогли узнать секреты защиты от мошенников благодаря бесплатной лекции, прочитанной руководителем общественной организации "Центр добрых дел" Сабиной Цветковой.

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