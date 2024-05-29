28,05,24 Купянск - Ивановка Позиционные боевые действия на Купянском направлении. Обстрел с дрона ВС РФ бронетранспортёра ВСУ на позиции в посёлке Ивановка.
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28,05,24 Купянск - Ивановка Позиционные боевые действия на Купянском направлении. Обстрел с дрона ВС РФ бронетранспортёра ВСУ на позиции в посёлке Ивановка.
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