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Военные новости ★ спецоперация

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28,05,24 Купянск - Ивановка

28,05,24 Купянск - Ивановка Позиционные боевые действия на Купянском направлении. Обстрел с дрона ВС РФ бронетранспортёра ВСУ на позиции в посёлке Ивановка.

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