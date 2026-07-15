Глава Ставрополья, призвавший чиновников отказаться от машин, готов ходить пешком 40 минут на работу

Губернатор сообщил, что бак его личного авто пуст, а подчиненные добираются в администрацию своим ходом или на велосипедеЧиновники в Ставропольском крае стали ходить пешком после призыва губернатора «начать экономить с себя».
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