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Daily Storm

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Глава Ставрополья, призвавший чиновников отказаться от машин, готов ходить пешком 40 минут на работу

Глава Ставрополья, призвавший чиновников отказаться от машин, готов ходить пешком 40 минут на работу

Губернатор сообщил, что бак его личного авто пуст, а подчиненные добираются в администрацию своим ходом или на велосипедеЧиновники в Ставропольском крае стали ходить пешком после призыва губернатора «начать экономить с себя».

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