Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В новом учебнике по истории Молдавии СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны

В новом учебнике по истории Молдавии СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны

В новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР − вопреки решениям Нюрнбергского трибунала − обвиняется в развязывании Второй Мировой войны, а «распространение коммунизма в Европе» названо одной из причин появления фашизма и нацизма, сообщает РИА Новости.

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