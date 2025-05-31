В новом учебнике по истории Молдавии СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны

В новом учебнике по истории для старшеклассников в Молдавии СССР − вопреки решениям Нюрнбергского трибунала − обвиняется в развязывании Второй Мировой войны, а «распространение коммунизма в Европе» названо одной из причин появления фашизма и нацизма, сообщает РИА Новости.