Странное лето: «Земля накопила слишком много энергии, климат становится агрессивнее»

Алексей Каплан: Вслед за неурожаем идет голод. Следом — войны, борьба за ресурсы, поиск виноватых. Так было всегда Герман Галкин Фото: IMAGO/Christian Ohde/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Каплан Россия может остаться без урожая.