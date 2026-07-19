БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Странное лето: «Земля накопила слишком много энергии, климат становится агрессивнее»

Странное лето: «Земля накопила слишком много энергии, климат становится агрессивнее»

Алексей Каплан: Вслед за неурожаем идет голод. Следом — войны, борьба за ресурсы, поиск виноватых. Так было всегда Герман Галкин Фото: IMAGO/Christian Ohde/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Каплан Россия может остаться без урожая.

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Александр Переверзев
Все видят, кто управляет Россией, чему удивляться!
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