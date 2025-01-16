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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева могут оштрафовать на 100 тысяч долларов

Медведева могут оштрафовать на 100 тысяч долларов

В первом круге он стучал ракеткой по камере, повешенной на сетку, и сломал и ракетку, и камеру. По правилам, за сломанную ракетку ему грозит штраф до 50 тысяч долларов.

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