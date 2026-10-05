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Донецкая группа новостей

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Теймураз Гогиашвили после убийства Елены Церетели прокрутил части её тела через

Теймураз Гогиашвили после убийства Елены Церетели прокрутил части её тела через мясорубку. По данным правоохранителей, 47-летний мужчина сначала убил 19-летнюю дочь своей сожительницы Дарью, а затем застрелил её мать.

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