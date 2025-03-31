Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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"Пусть детки радуются": шьем игрушки и аксессуары к ним - 7 творческих идей для бабушек и мам

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Уметь шить = уметь радовать. Ведь с помощью шитья мы можем создавать уникальные вещи, вкладывая в них частичку тепла и любви.

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