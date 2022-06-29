Связи Тельцов, энергия Стрельцов и силы Рыб: подробный гороскоп на 30 июня

Связи Тельцов, энергия Стрельцов и силы Рыб: подробный гороскоп на 30 июня

У ОВНОВ фантазии начинают обретать реальные черты. Хороший день для новаторов, путешественников, актеров.

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