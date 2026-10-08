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Учёные обнаружили у ИИ склонность держаться за статус-кво. Даже в климатических решениях

Учёные обнаружили у ИИ склонность держаться за статус-кво. Даже в климатических решениях

Исследователи протестировали 11 LLM на 7548 запросах: когда альтернативу подавали как смену курса, модели соглашались на неё вдвое реже, чем когда то же самое называли продолжением текущей политики Учёные из Университета Ватерлоо показали, что большие языковые модели систематически склоняются в пользу варианта, описанного как сохранение существующего положения дел, даже когда альтернативный вариант идентичен по содержанию.

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