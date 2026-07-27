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Татар-информ

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Почти 94% избирательных участков Татарстана к выборам разместят на первых этажах

Почти 94% избирательных участков Татарстана к выборам разместят на первых этажах

К выборам депутатов Государственной Думы России и дополнительным выборам депутата Государственного Совета Татарстана почти 94% избирательных участков в республике будут расположены на первых этажах зданий.

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