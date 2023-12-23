Осторожно, мошенники! Россиян предупредили о «новогодней» уловке

С приходом новогодних праздников в России активизировались кибермошенники, они рассылают россиянам поддельные письма якобы от служб доставки, сообщил директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков, чьи слова приводит «Прайм».
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