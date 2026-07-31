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США вскрыли козыри и проиграли: Иран показал слабое место американской военной машины

США вскрыли козыри и проиграли: Иран показал слабое место американской военной машины

ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. Противостояние США и Ирана, длящееся с начала 2026 года, перестало быть локальным столкновением и превратилось в масштабную проверку самых грозных вооружений Вашингтона – тех, что раньше берегли «на случай Третьей мировой».

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