MSNBC: Трамп ввёл пошлины, ссылаясь на несуществующего эксперта

Президент США Дональд Трамп, принимая решение ввести масштабные торговые пошлины, основывался на «анализе», составленном экономистом по имени Рон Вара, которого в реальности не существует, заявила ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу.
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