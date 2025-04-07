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Аргументы и Факты

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MSNBC: Трамп ввёл пошлины, ссылаясь на несуществующего эксперта

MSNBC: Трамп ввёл пошлины, ссылаясь на несуществующего эксперта

Президент США Дональд Трамп, принимая решение ввести масштабные торговые пошлины, основывался на «анализе», составленном экономистом по имени Рон Вара, которого в реальности не существует, заявила ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу.

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Eduard
Ое шутник!
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