Обитатели леса свободно разгуливают по улицам кавказского курорта. Особенно часто их встречают возле исторического здания на улице Калинина, 1.
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