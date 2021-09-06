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Карасин анонсировал первую очную встречу Россия - Грузия за полтора года

Карасин анонсировал первую очную встречу Россия - Грузия за полтора года

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в интервью "Газете.Ru" рассказал о контактах со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе, не исключив возобновления очных переговоров в октябре.

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