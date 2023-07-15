Военное обозрение

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Пресс-служба Белого дома заявила, что вице-президент США Харрис оговорилась, заявив о необходимости сокращать численность населения

Пресс-служба Белого дома заявила, что вице-президент США Харрис оговорилась, заявив о необходимости сокращать численность населения

Второе лицо в политической иерархии США Камара Харрис произнесла речь, которая взбудоражила, без преувеличения, весь мир.

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Комментарии
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mark kapustin
В каждой оговорке, тем более американской. Есть доля оговорки.
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15 час.
ольга решетникова
Статья не понравилась. Потому что публикатору даже лень перепечатать статью, публикатору кажется - достаточно заголовка и двух предложений.
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12 час.

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