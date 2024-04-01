Украина страдает из-за уклонистов от армии. К такому печальному выводу пришло американское издание Politico, опубликовавшее «сакральные» цифры, отчетливо демонстрирующие нежелание украинцев погибать на фронте за интересы Запада и киевского режима.
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