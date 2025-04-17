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В Косино-Ухтомском по программе реновации возвели две новостройки

В Косино-Ухтомском по программе реновации возвели две новостройки

Два жилых комплекса возвели в Косине-Ухтомском по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

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