В Косино-Ухтомском по программе реновации возвели две новостройки

Два жилых комплекса возвели в Косине-Ухтомском по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.