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Нелады с «Ладой»

Нелады с «Ладой»

Продажи на российском авторынке взлетели до рекордных показателей за последние три года. Но на фоне всплеска потребительского спроса тревожно выглядит положение ведущего отечественного автопроизводителя: АвтоВАЗ под усиливающимся натиском китайских конкурентов заметно сокращает свою долю рынкаСОФЬЯ САНДУРСКАЯ/ТАСС По итогам августа этого года доля АвтоВАЗа на российском авторынке снизилась до 26%, в то время как в 2023 году она составляла 35%читайте на monocle.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Надо бы заполнить пустующую нишу бюджетным тандемом &quot;моей системы&quot;, со смещённым вправо местом пассажира.
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