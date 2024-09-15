Нелады с «Ладой»

Продажи на российском авторынке взлетели до рекордных показателей за последние три года. Но на фоне всплеска потребительского спроса тревожно выглядит положение ведущего отечественного автопроизводителя: АвтоВАЗ под усиливающимся натиском китайских конкурентов заметно сокращает свою долю рынкаСОФЬЯ САНДУРСКАЯ/ТАСС По итогам августа этого года доля АвтоВАЗа на российском авторынке снизилась до 26%, в то время как в 2023 году она составляла 35%читайте на monocle.