Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания России

Это стало сложнее после победы Трампа на выборах в США Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым оперативно создать внутри альянса НАТО систему по сдерживанию России, так как Европа в одиночку не сможет этого достичь.
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