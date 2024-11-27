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Петербургский дневник

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Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания России

Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания России

Это стало сложнее после победы Трампа на выборах в США Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым оперативно создать внутри альянса НАТО систему по сдерживанию России, так как Европа в одиночку не сможет этого достичь.

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