Абхазия призвала Армению подбирать слова, говоря о целостности Грузии

Некоторые заявления армянского МИДа в Абхазии сочли не совпадающими с объективной реальностью.В министерстве иностранных дел Абхазии заявили о том, что армянская сторона не должна применять в качестве аргумента о территориальной целостности Грузии противоречащие реальному положению дел фразы.