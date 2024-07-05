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Абхазия призвала Армению подбирать слова, говоря о целостности Грузии

Абхазия призвала Армению подбирать слова, говоря о целостности Грузии

Некоторые заявления армянского МИДа в Абхазии сочли не совпадающими с объективной реальностью.В министерстве иностранных дел Абхазии заявили о том, что армянская сторона не должна применять в качестве аргумента о территориальной целостности Грузии противоречащие реальному положению дел фразы.

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