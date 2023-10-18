TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Он ещё под стол  ПЕШКОМ ХОДИЛ , когда бизнесмен начал  ТОРГОВАТЬ ШУБАМИ ...!!!Известный хореогр...
  • Miki Samuels
    По мнению редакции, так – просьбы выглядят? Дубасить по машине со всей силы – это просьбы? Почему они ей не давали пр...Несколько перелом...
  • Денис Замилов
    Как будто кто-то надеялся что шатц с галкиным пойдут воевать если из России от кормушки сбежали то уж за израиль то т...Составлен список ...

“Малодушие – позорное качество”, – Михаил Шуфутинский осудил бегство коллег из России

“Малодушие – позорное качество”, – Михаил Шуфутинский осудил бегство коллег из России

Михаил Шуфутинский долгие годы жил в Америке, но никогда не скрывал своей любви к России. После начала СВО РФ в Украине исполнитель бессмертного хита “3 сентября” проявил себя патриотом России и публично осудил беглых знаменитостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх