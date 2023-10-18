“Малодушие – позорное качество”, – Михаил Шуфутинский осудил бегство коллег из России

Михаил Шуфутинский долгие годы жил в Америке, но никогда не скрывал своей любви к России. После начала СВО РФ в Украине исполнитель бессмертного хита “3 сентября” проявил себя патриотом России и публично осудил беглых знаменитостей.
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